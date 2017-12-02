Новый выпуск альманаха "ЛИК" представят в Тюмени

Новый выпуск альманаха «ЛИК» представят в Тюмени. Фото: Тюменская линия

Новый выпуск альманаха "ЛИК", посвященный страницам тюменской военной истории, презентуют 6 декабря в Тюмени. Издание уже доступно для скачивания.

Как отмечают издатели, новый выпуск "Дорогами Победы: страницы Тюменской военной истории 1941-1945" не похож на предыдущие, так как представляет собой авторский сборник тюменского журналиста и краеведа Веры Кубочкиной.

Автор рассказывает о тюменцах-героях войны, о вкладе в победу тюменских предприятий и организаций. Важное место в сборнике занимают личные воспоминания.

На презентацию приглашены известные тюменские краеведы, историки, журналисты, люди с которыми Вера Николаевна работала, герои ее статей, а также все те, кто внес вклад в создание этого альманаха.

Презентация состоится по адресу ул. Первомайская, 14, 6 декабря в 15 часов, вход свободный, пишет "Вслух.ру".