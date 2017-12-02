up

2.12.2017 суббота

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции

15:33 02 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Лучшие первокурсники встретятся в Тюмени. Фото: ruposters-a.akamaihd.net

Лучшие первокурсники: от музыкантов и художников до физиков и журналистов соберутся в Тюмени 16 и 17 декабря. Центр неформального образования организует большой "Форум первых" для студенческих лидеров и активистов.

На форуме уделят внимание развитию soft-skills – навыков XXI века: креативному мышлению, коммуникации, работе в команде.

Форум будет проходить в две волны: 16 октября в загородном лагере соберутся первокурсники ссузов города, а 17 декабря - студенты высших учебных заведений.

Участников ждет большая коммуникативная игра от эксперта федерального уровня, мастер-классы, интерактивные зоны и мощный эмоциональный заряд перед зачетной неделей и сессией.

Работать с первокурсниками будет Рустэм Шарапов. Рустэм занимался развитием команд ряда крупных компаний федерального уровня. Кроме того, на форуме пройдут мастер-классы по направлениям: проекты, медиа, презентация. На них расскажут, как придумать проект и довести его до конца, как создать интересный контент и как выступать перед публикой, чтобы всем понравилось, сообщает "АиФ-Тюмень".

Событие проходит в рамках проекта Skills Lab. В течение двух месяцев модераторы проводили тренинги в учебных группах ссузов: оценивали уровень сплоченности команды, конкурентоспособность, выявляли лидеров и генераторов идей. Все наблюдения были переданы психологам.

С 30 ноября эксперты приступили к анализу полученных данных и созданию профиля надпрофессиональных компетенций каждого студента. На сегодня тренинги прошли в 41 группе. По результатам будут определены 150 лидеров, которые получат приглашение на форум.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:34 Опережающее профессиональное обучение успешно внедрено в Тюменской области
15:55 Ученые официально признали любовь наркотиком
15:33 "Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции
15:19 Итоги недели: совсем другая экономика Фото
14:31 Новый выпуск альманаха "ЛИК" представят в Тюмени
13:59 Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов
13:29 Дружная семья из Мальково посетила Москву
12:23 Тюменские аграрии оценили новинки сельхозтехники на выставке в Ганновере
12:20 Финал конкурса "ТЭФИ-Регион" стартовал в Тюмени Фото
11:59 В Финляндии служба спасения начала принимать смс
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор наградил ишимских строителей за добросовестный труд

Первый в России тюменский завод по производству лизина решит вопросы импортозамещения

В Тюменской области ввели в эксплуатацию третью очередь завода "АминоСиб"

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Общество

Опережающее профессиональное обучение успешно внедрено в Тюменской области

Ученые официально признали любовь наркотиком

"Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции

Спорт

Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов

В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют худшие команды турнира

"Рубин" подписал нового нападающего

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+