"Форум первых": лучших первокурсников ждут мастер-классы и лекции

Лучшие первокурсники встретятся в Тюмени. Фото: ruposters-a.akamaihd.net

Лучшие первокурсники: от музыкантов и художников до физиков и журналистов соберутся в Тюмени 16 и 17 декабря. Центр неформального образования организует большой "Форум первых" для студенческих лидеров и активистов.

На форуме уделят внимание развитию soft-skills – навыков XXI века: креативному мышлению, коммуникации, работе в команде.

Форум будет проходить в две волны: 16 октября в загородном лагере соберутся первокурсники ссузов города, а 17 декабря - студенты высших учебных заведений.

Участников ждет большая коммуникативная игра от эксперта федерального уровня, мастер-классы, интерактивные зоны и мощный эмоциональный заряд перед зачетной неделей и сессией.

Работать с первокурсниками будет Рустэм Шарапов. Рустэм занимался развитием команд ряда крупных компаний федерального уровня. Кроме того, на форуме пройдут мастер-классы по направлениям: проекты, медиа, презентация. На них расскажут, как придумать проект и довести его до конца, как создать интересный контент и как выступать перед публикой, чтобы всем понравилось, сообщает "АиФ-Тюмень".

Событие проходит в рамках проекта Skills Lab. В течение двух месяцев модераторы проводили тренинги в учебных группах ссузов: оценивали уровень сплоченности команды, конкурентоспособность, выявляли лидеров и генераторов идей. Все наблюдения были переданы психологам.

С 30 ноября эксперты приступили к анализу полученных данных и созданию профиля надпрофессиональных компетенций каждого студента. На сегодня тренинги прошли в 41 группе. По результатам будут определены 150 лидеров, которые получат приглашение на форум.