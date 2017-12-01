Начало зимы в Тюмени будет непривычно теплым

Фото ИА "Тюменская линия"

Теплый сектор циклона займет южную часть Западной Сибири с 1 по 9 декабря.

Это проявится плотной облачностью, влажным воздухом и повышенным для зимы температурным фоном. По данным центра ФОБОС, 2 декабря ожидается минус 5 градусов и порывистый ветер – до минус 9 м/с. 3 декабря потеплеет сразу до минус 1, небо затянут плотные облака, пойдет снег.

Температура на новой неделе будет нестабильной: от минус 1 до минус 5 градусов днем и около минус 7 ночью. Всю неделю ожидается переменная облачность и ветер 3-6 м/с.

Евгения Шевцова