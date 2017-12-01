2 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнутся Дни белорусской культуры в Тюменской области и празднование 20-летия национально-культурного общества "Автономия Беларусь".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в отеле Mercure (ул. 50 лет Октября, 15, 5 этаж) начнется презентация телесериала "Тобол" в рамках "ТЭФИ Регион-2017".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в ТЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70, 1 этаж) начнется акция #музафест в рамках фестиваля социальной рекламы "Муза".

В Тюмени на ул. Володарского, 38 продолжается чемпионат УФО по баскетболу среди женских команд.

В Тюмени в спорткомплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) продолжается открытый турнир по волейболу на призы волейбольного клуба "Тюмень".

Этот день в истории:

1804 – Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции. Коронация прошла в соборе Нотр-Дам.

1805 (20 ноября по старому стилю) – состоялось Аустерлицкое сражение между армией Наполеона и объединенными русско-австрийскими силами.

1814 – в лечебнице для душевнобольных умер один из самых скандальных в мире писателей – маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад.

1851 – президент Франции Луи Наполеон произвел государственный переворот, распустив парламент и объявив себя диктатором.

1918 – умер французский драматург Эдмон Ростан.

1923 – родилась выдающаяся оперная певица Мария Каллас.

1956 – небольшой отряд революционеров во главе с Фиделем Кастро высадился с борта яхты "Гранма" на побережье кубинской провинции Орьенте.

1969 – умер "первый красный офицер" Климент Ворошилов.

1973 – родилась Моника Селеш - одна из лучших в мире теннисисток.

1979 – умер Василий Соловьев-Седой, советский композитор-песенник.

1993 – убит влиятельный авторитет колумбийской наркомафии Пабло Эскобар.

2002 – Москва объявила о высылке двух шведских дипломатов за деятельность, "несовместимую с дипломатическим статусом".