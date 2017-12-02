3 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнутся Дни киргизской культуры в Тюменской области.

В Тюмени в 19 часов в ДК "нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется награждение победителей всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ Регион-2017".

Этот день в истории:

1533 - умер Василий III, великий князь московский, в правление которого завершилось объединение земель вокруг Москвы.

1564 - царь Иван Грозный неожиданно покинул Москву вместе со всем своим двором и семьей. После месячного путешествия по окрестностям столицы государь осел в Александровской слободе, где и объявил опричнину.

1800 - родилась Екатерина Трубецкая, жена декабриста Сергея Трубецкого.

1892 - умер Афанасий Фет (Шеншин), русский поэт-лирик.

1894 - умер английский писатель Роберт Луис Стивенсон.

1930 - родился Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер-авангардист.

1948 - родился рок-музыкант Оззи Осборн.

1950 - умер сказитель Павел Бажов.

1959 - сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1966 - возле Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного Солдата.

1984 - в индийском Бхопале в результате аварии на местном химическом комбинате произошла утечка ядовитого газа. Токсичное облако накрыло город, погибли более 2 тыс. человек, 20 тыс. стали инвалидами.

1995 - умер от инфаркта актер театра и кино Александр Кайдановский.

1999 - федеральные войска в Чечне овладели Аргуном.

2006 - сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса.