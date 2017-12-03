4 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 4 часа 30 минут в аэропорту Рощино (ул. Сергея Ильюшина, 10) начнется встреча участников национального чемпионата Abilympics.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" начнется пресс-конференция вице-президента федерации зимнего плавания России, председателя областной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, координатора регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексея Салмина "Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию. Четвертый открытый Тюменский кубок по зимнему плаванию".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Этот день в истории:

1642 - умер Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье, французский политический деятель.

1679 - умер английский философ и математик Томас Гоббс.

1791 - в Англии вышел первый номер первой в мире воскресной газеты "Обсервер".

1803 - родился поэт Федор Тютчев.

1829 - английское правительство запретило в своей колонии - Индии - использование старинной народной традиции - сжигание вдов на погребальном костре вместе с умершими мужьями.

1860 – умер князь Сергей Трубецкой.

1875 - родился выдающийся австрийский поэт Райнер Мария Рильке.

1950 - родился Владимир Буре, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию.

1976 - умер выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен.

2000 - художественным руководителем Московского театра сатиры назначен Александр Ширвиндт.

2002 - в Абхазии похищена мать вице-президента компании "Славнефть" Джумбера Ткебучавы.