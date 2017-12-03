4 декабря - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 4 часа 30 минут в аэропорту Рощино (ул. Сергея Ильюшина, 10) начнется встреча участников национального чемпионата Abilympics.
В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" начнется пресс-конференция вице-президента федерации зимнего плавания России, председателя областной федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, координатора регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексея Салмина "Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию. Четвертый открытый Тюменский кубок по зимнему плаванию".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Этот день в истории:
1642 - умер Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье, французский политический деятель.
1679 - умер английский философ и математик Томас Гоббс.
1791 - в Англии вышел первый номер первой в мире воскресной газеты "Обсервер".
1803 - родился поэт Федор Тютчев.
1829 - английское правительство запретило в своей колонии - Индии - использование старинной народной традиции - сжигание вдов на погребальном костре вместе с умершими мужьями.
1860 – умер князь Сергей Трубецкой.
1875 - родился выдающийся австрийский поэт Райнер Мария Рильке.
1950 - родился Владимир Буре, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию.
1976 - умер выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен.
2000 - художественным руководителем Московского театра сатиры назначен Александр Ширвиндт.
2002 - в Абхазии похищена мать вице-президента компании "Славнефть" Джумбера Ткебучавы.
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