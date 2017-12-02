Опережающее профессиональное обучение успешно внедрено в Тюменской области

119 работников ООО «СИБУР Тобольск» прошли опережающее обучение. Фото: Тобольская промышленная площадка

Опережающее профессиональное обучение 176 работников организаций производственной сферы, реализующих инвестиционные проекты проведено при содействии органов службы занятости Тюменской области с начала года, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Для 119 работников ООО "СИБУР Тобольск" организовали опережающее обучение на базе Тобольского многопрофильного техникума по программам повышения квалификации и подготовки для освоения новых компетенций и расширения трудовых функций.

В ООО "Стеклотех" прошли обучение 50 работников по профессиям, востребованным на этом производстве: стропальщик, оператор очистных сооружений, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, выполнение газоопасных работ и другие.

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" организовали курс повышения квалификации для семи работников по программе "Принципы НАССР (системы управления пищевой безопасностью) и актуальные требования российского законодательства в области пищевой безопасности".

Полученные квалификации позволили специалистам остаться на своем предприятии, работая уже по вновь полученным профессиям.