Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл грант президента

Проект «Женский футбол – в ссузы» выиграл грант президента. Фото: официальной группы «Футболистка72»

Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл президентский грант. Курирует проект Западно-Сибирский государственный колледж, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Это учебное заведение имеет богатый опыт по развитию женского и мини-футбола: с 2001 года женская команда "ЗапСибколледж" стала базой для формирования сборной Тюменской области по футболу. И вот уже более 10 лет Западно-Сибирский колледж удерживает лидерство в конкурсах на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

"Для меня футбол - это моральный отдых, глоток свежих эмоций, адреналин, отдых души и хорошая физическая форма. Футбол - это скорость, резкость, объем мыслей, движений, разнообразие вариантов решений, точность, импровизация", - рассказала одна из участниц команды "Запсибколледж" Кристина Катараева.

Добавим, что за развитием проекта "Женский футбол – в ссузы" можно следить в официальной группе "Футболистка72" в социальной сети Вконтакте.