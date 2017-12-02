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Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл грант президента

19:14 02 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Проект «Женский футбол – в ссузы» выиграл грант президента. Фото: официальной группы «Футболистка72»

Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл президентский грант. Курирует проект  Западно-Сибирский государственный колледж, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Это учебное заведение имеет богатый опыт по развитию женского и мини-футбола: с 2001 года женская команда "ЗапСибколледж" стала базой для формирования сборной Тюменской области по футболу. И вот уже более 10 лет Западно-Сибирский колледж удерживает лидерство в конкурсах на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

"Для меня футбол - это моральный отдых, глоток свежих эмоций, адреналин, отдых души и хорошая физическая форма. Футбол - это скорость, резкость, объем мыслей, движений, разнообразие вариантов решений, точность, импровизация", - рассказала одна из участниц команды "Запсибколледж" Кристина Катараева.

Добавим, что за развитием проекта "Женский футбол – в ссузы" можно следить в официальной группе "Футболистка72" в социальной сети Вконтакте.

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