Инновационные малотравматичные операции выполняют тюменские хирурги

Инновационные малотравматичные операции выполняют хирурги «ОКБ №1» . Фото: ОКБ №1

В Областной клинической больнице №1 успешно выполняют инновационные малотравматичные операции, в частности для хирургического лечения надпочечников, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Хирургическое вмешательство проводится через небольшие проколы в брюшной полости, через которые вводится современное эндоскопическое оборудование. Такая операция намного легче переносится пациентами и имеет значительно меньший риск развития осложнений и позволяет значительно сократить период восстановления.

Как говорит заведующий хирургического отделения №2 Максим Никулин, успех операции во многом зависит от работы всей команды – хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер. За год в клинике проводят до 40 таких операций.