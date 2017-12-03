Школьники Ялуторовска попытались выиграть "миллион"

Школьники Ялуторовска попытались выиграть "миллион". Фото: investments.academic.ru

Старшеклассники Ялуторовска почувствовали себя бизнесменами: учились зарабатывать деньги в собственных фирмах. Очередной сезон деловой игры "Миллион" стартовал в городе.

Свои компании создали семь команд из разных школ Ялуторовска. Уже в первый день ребята получили приятные бонусы за креативное селфи и 30-секундные экспресс-презентации. Солидные суммы игровых денег им подарили уже имеющие собственное дело молодые предприниматели, а также вице-президент регионального отделения "Опоры России" Эдуард Омаров, который приехал поддержать игроков.

По правилам, участники "Миллиона" представили бизнес-планы, разработали маркетинговые стратегии и занимались продажами продукта. На каждом этапе жюри определяло тройку лидеров. В этом году продвигали свои фирмы юные предприниматели самостоятельно. Среди нынешних проектов – мусороперерабатывающий завод, предприятие по изготовлению рыбной продукции, квест "Комната ужасов" и даже школа по подготовке к выпускным экзаменам.

Через несколько дней плодотворной работы подвели итоги. Приехали гости даже из других городов юга области: с этого года "Миллион" выходит за границы Ялуторовска и района. Уже в ноябре в рамках федеральной программы "Ты – предприниматель" игра стартовала в Тобольске, сообщает "АиФ-Тюмень".