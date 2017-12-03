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Новые гринбоксы для сбора батареек и ламп появились в Тюмени

10:39 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Новые "гринбоксы" установлены в Тюмени в ноябре. Здесь можно сдать ртутные лампы, градусники и батарейки стало проще. Об этом сообщает добровольческий проект "Круговорот".

Боксы от компании ООО "НОВ-Экология" для сбора теперь установлены по пяти адресам в разных районах города: ул. Станислава Карнацевича, 14; ул. Даудельная, 11;ул. Советская, 55; ул. Чаплина, 121; ул. Депутатская, 129.

Также тюменцы могут проявить активность и поставить боксы в своем дворе. Для этого необходимо связаться со специалистом компании по номеру: 69-63-57.

С полным списком контейнеров для сбора вторсырья можно ознакомиться в официальной группе движения.

Напомним, что в Тюмени можно сдать на переработку несколько видов пластика, а также макулатуру и стекло, пишет "Вслух.ру"

 

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