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В Тюмени появились деревья из пластика

14:36 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Арт-объект «Дерево». Фото организаторов движения "Зеленый хоровод"

Арт-объект "Дерево", открытый у центрального входа в ТРЦ "Кристалл", поможет горожанам сдавать на утилизацию пластиковые крышки.

В конструкции предусмотрены отверстия, в которые тюменцы могут опускать, ценные для переработчиков вторсырья, разноцветные крышки от бутылок и других емкостей.

Как пояснили авторы проекта "Эффект крышечки", дерево – это первый из создаваемых элементов городской инфраструктуры для сбора и переработки ценного материала. Теперь тюменцы могут внести вклад в популяризацию раздельного сбора и озеленение города — на вырученные средства экоактивисты покупают семена древесных растений нашей климатической зоны и высаживают саженцы на улицах Тюмени.

Проект "Эффект крышечки" проводит экологическое движение "Зеленый хоровод" в течение двух лет. Количество участников и собранных крышек с каждым сбором растет.

"Период разложения изделий из пластика составляет около 500 лет. В процессе распада на частицы микропластик отравляет почву, попадает в грунтовые воды и приводит к гибели птиц, млекопитающих и рыб — они заглатывают его, принимая за пищу", — отметила автор проекта Юлия Кондинкина.

По ее словам, еще два дерева для крышек появятся у торговых центров Тюмени в ближайшее время. Проект "Эффект крышечки" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 60 тысяч рублей, пишет "Вслух.ру".

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