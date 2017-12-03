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Молодых актеров и режиссеров приглашают на творческую встречу

16:37 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Молодых актеров и режиссеров приглашают в Космос. Фото: молодежный театральный центр «Космос»

В Молодежном театральном центре "Космос" пройдет творческая встреча с Надеждой Соколовой на тему "Создание сценического пространства для спектакля с помощью разных инструментов: цвет, форма, фактура, свет". 5 декабря в 19 часов здесь ждут всех желающих. 

Как сообщает "Мой портал", Надежда Соколова – педагог курса "Режиссура пантомимы" в Высшей школе деятелей сценического искусства им. Г.Г. Дадамяна . 

Открытая творческая встреча пройдет в рамках трехдневного мастер-класса для резидентов "Космоса" ( – "Сценография и поиск художественного образа спектакля".

Актерам и режиссерам расскажут о методах, на основе которых можно найти художественный образ спектакля, а также об этапах работы по созданию театрального пространства, куда входят костюмы, декорации, освещение. В рамках интенсива дадут и метод создания сценографии "Бедного театра" - для малобюджетных, любительских коллективов, театральных студий. Вход на творческую встречу свободный, но необходима предварительная регистрация

Напомним, для тюменцев в "Космосе" открытые творческие встречи проходят не впервые. Педагог курса "Режиссура пантомимы и пластического театра" Максим Дорофеев общался с горожанами на тему "Выразительный человек: научи тело говорить", Основатель московской импров-банды Total Nutz Александр Микеров показывал упражнения для улучшения памяти, быстроты реакции и улучшения навыки взаимодействия с партнером на сцене. 

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