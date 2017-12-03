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Началось интернет-голосование на лучшего волонтера или волонтерскую команду

18:06 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото:smartcityhackathon.tyuiu.ru

Волонтерский проект школы инженерного резерва ТИУ-LOVT объявляет конкурс о назначении именных стипендий от компаний-партнеров "Народный волонтер-2017"! 

В настоящее время участники проекта определены, идет голосование за лучшего волонтера или волонтерскую команду.

Победитель проекта получит именную стипендию от компаний-партнеров "Народный волонтер-2017". Того, кто станет народным волонтёром, определит масштабное интернет-голосование, которое продлится до 12 часов 4 декабря 2017 года, пишет "Мой портал". 

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