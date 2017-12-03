Форум "Жизнь - без преград" пройдет в Тюменской области

Форум «Жизнь - без преград» пройдет в Тюменской области. Фото: tacina-adm.ru

Форум "Жизнь - без преград" пройдет в Тюменской области с 4 по 8 декабря. В этом году его участниками станут более 500 человек, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

На базе детских садов и школ состоятся занятия для детей и их родителей, семинары для педагогов и работников психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), будут работать круглые столы для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов.

6 и 7 декабря будет работать "Горячая линия" специалистов центральной ПМПК для родителей и педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ.

Региональное родительское онлайн-собрание "Образование и социализация лиц с ОВЗ" состоится 7 декабря.

В течение двух дней будут проходить семинары для педагогов, работающих с детьми с расстройством аутистического спектра с участием приглашенных специалистов.

Предполагается, что Тюменскую область посетят директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения из Пскова Андрей Царёв и ведущий научный сотрудник Федерального института развития образования, доцент кафедр коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, председатель Общества помощи аутичным детям "Добро" Сергей Морозов.

Завершится форум 8 декабря навигационным семинаром "Социокультурная инклюзия в Тюменской области".