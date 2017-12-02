Ученые официально признали любовь наркотиком

www.psychologos.ru

Учёные официально признали, что любовь - это наркотик.

По мнению исследователей, длительные отношения оказывают на биохимические процессы в организме человека такое же воздействие, как и сильные наркотические вещества. Эксперты отмечают, что в двух обозначенных случаях симптомы одни и те же - привыкание, зависимость и ощущение безысходности при резком завершении. А за этим следует так называемый период "синдрома отмены", который сопровождается апатией, отсутствие сил на повседневные дела и даже депрессией.

Для того, чтобы избежать этого, специалисты "прописывают" ежедневное общение с друзьями, которое заставит организм человека вырабатывать нужные гормоны и впоследствии восстанавливать биохимические процессы, сообщает агентство "НСН".