Двадцать пять лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение

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Ровно 25 лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение.

Первым человеком, отправившим СМС, стал Нейл Папуорт, инженер, разрабатывавший технологию коротких мобильных сообщений, сообщают "Вести.Ru". 3 декабря 1992 года он ради пробы написал своему другу, находившемуся в тот момент на вечеринке Vodafone: "С Рождеством!" До празднования Рождества оставалось еще три недели, однако Нейл Папуорт попросту не придумал, что еще можно написать.

С того декабрьского дня в обществе возник, по сути, новый язык, который используется для СМС и других цифровых сообщений. Британские ученые, к примеру, проводят исследования того, насколько СМС повлияли на английскую грамматику.

Соб. инф.