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Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта

15:22 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
express-k.kz

Китай увеличит разведку нефти и газа, а также будет осваивать нетрадиционные ресурсы для ослабления зависимости государства от импорта. Об этом сообщил стратегический исследовательский центр при министерстве земельных и природных ресурсов КНР.

К 2035 году Китай, вероятно, сможет поддерживать долю зависимости от импорта нефти и газа в пределах 70% и 50%, соответственно, сообщил исследовательский центр.

На долю нефти и газа в структуре первичной энергетики Китая будет приходиться 32% и 35% к 2035 и 2050 годам соответственно, сообщил центр, спрогнозировав пик потребления нефти на 2030 год.

Согласно индустриальному плану правительства, к 2020 году Китай намерен нарастить внутреннюю добычу сырой нефти до 200 млн тонн, а способность обеспечения поставок природного газа должна превысить 360 млрд кубометров, сообщает агентство Синьхуа.

Соб. инф.

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