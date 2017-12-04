5 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пленарное заседание IХ международной конференции "Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития". Пресс-подход начнется в 11 часов 10 минут в холле 1 этажа.

В Тюмени в 11 часов в областной библиотеке им. Дмитрия Менделеева начнутся XXXI Губернаторские чтения на тему "Цифровая экономика и искусственный интеллект: состояние и вызовы".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 12 часов на ул. Володарского, 22 начнется открытие объекта стрит-арта, посвященного открытию парка "Россия – Моя история".

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется вручение наград "Юрист года-2017", "Юрист-практик" и "Правовое просвещение".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется заключительная встреча с делегацией региона на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

В Тюмени в 20 часов в филиале областного детского центра "Ребячья республика" "Олимпийская ребячка" (42 км Ирбитского тракта) начнется открытие соревнований на IV тюменский кубок по зимнему плаванию-2017.

В Нижней Тавде в 16 часов 30 минут на ул. Калинина, 54 начнется XVII заседание совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Этот день в истории:

1484 - в этот день римский папа Иннокентий VIII издал буллу, в которой дал инквизиции широкие полномочия в деле охоты на ведьм и колдунов и уничтожения оных.

1791 - в Вене скончался гений мировой классической музыки Вольфганг Амадей Моцарт.

1881 - умер выдающийся русский хирург Николай Пирогов.

1901 - в бедной ирландской семье родился Уолтер Дисней, которому суждено было совершить переворот в мультипликационном кино.

1911 - в Москве скончался живописец и график Валентин Серов.

1931 - в Москве взорвали храм Христа Спасителя.

1935 - в семье дипломата родился выдающийся советский тяжелоатлет Юрий Власов, неоднократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийский игр.

1936 - на восьмом чрезвычайном съезде Советов СССР приняли новую Конституцию СССР, которая получила название "Конституции победившего социализма".

1941 - началось контрнаступление советских войск под Москвой. Измотав противника в оборонительных боях, Красная армия нанесла сильнейший фланговый удар, прорвав оборону противника.

1945 - в Бермудском треугольнике таинственным образом пропали сразу пять бомбардировщиков военно-воздушных сил США.

1946 - родился испанский певец Хосе Каррерас.

1974 - умер сценарист Евгений Габрилович. По его сценариям поставлены фильмы "Два бойца", "Коммунист", "В огне брода нет", "Начало" и другие.

1989 - в Германии арестовали бывшего руководителя ГДР Эрих Хонеккер.

1996 - пьяный террорист попытался угнать самолет Як-40, следовавший по маршруту Красноярск - Богучаны. Угонщика обезвредили.

2002 - в Москву привезли "Серебряную салатницу" - Кубок Дэвиса, выигранный российскими теннисистами.