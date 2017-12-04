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Гастролершам из Саратовской области вынесли приговор в Тюмени

16:05 04 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Приговор по уголовному делу в отношении 32-летней и 21-летней жительниц Саратовской области вынес Ленинский районный суд Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в апреле 2016 года жительница Саратовской области1985 года рождения приехала специально в Тюмень для сбыта наркотиков. А в марте 2017 года она позвала свою молодую землячку, чтобы вместе заниматься наркоторговлей. Наркотические средства женщины получали через  тайники. На съемной квартире они хранили, фасовали наркотики и затем делали закладки. Вскоре о криминальном бизнесе стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и за подозреваемыми было установлено наблюдение.

3 мая 2017 года при раскладывании наркотиков по тайникам наркоторговки были задержаны. При их личном досмотре, а также из тайников и из съемной квартиры было изъято в общей сложности почти 9 кг наркотиков.  

Суд назначил старшей саратовке 8 лет лишения свободы, а ее молодой землячке - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Теги: наркотики , уголовное дело

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