6 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется первое заседание собрания молодых депутатов при областной думе.

В Тюмени в 15 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется награждение лучших тюменских организаций, содействующих трудоустройства несовершеннолетних.

В Тюмени в 15 часов на ул. Первомайской, 14 начнется презентация альманаха "Лик", посвященного тюменской военной истории.

В Тюмени в детском оздоровительном центре "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта) продолжается областной военно-патриотический слет "Юные ратники".

В Тюмени в областном реабилитационном центре "Родник" (9 км Салаирского тракта) продолжается областной фестиваль социокультурной анимации "Творчество для всех".

В Тюмени в филиале "Олимпийская ребячка" продолжается первый лично-командный чемпионат России и IV открытый Тюменский кубок по зимнему плаванию.

Этот день в истории:

1741 - в результате дворцового переворота, совершенного с помощью гвардии, на российский престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна. Она свергла малолетнего государя Ивана VI Антоновича.

1882 - умер французский социалист Луи Блан. Он полагал, что кардинальное улучшение условий труда и жизни рабочих возможно с помощью создания общественных мастерских и введения всеобщего избирательного права.

1913 - родился знаменитый русский хирург академик Николай Амосов.

1917 - провозглашена независимость Финляндии от России.

1926 - умер французский художник, основоположник импрессионизма Клод Моне.

1927 - родился советский кинорежиссер Владимир Наумов, работавший в содружестве с режиссером Александром Аловым. Вместе они сняли "Тегеран-43", "Бег", "Легенду о Тиле" и другие фильмы.

1971 - в Париже в 99-летнем возрасте умерла Матильда Кшесинская, знаменитая балерина и любовница последнего русского императора.

1995 - умер Дмитрий Волкогонов, директор Института военной истории Министерства обороны РФ, доктор исторических наук, генерал-полковник. Написанный им цикл исторических работ о советских вождях (Ленине, Сталине и Троцком) нанес сильнейший удар по мифам, сложившимся в советской историографии.

1997 - военно-транспортный самолет Ан-124 сразу после взлета упал на жилые кварталы Иркутска. В результате этой катастрофы погибли 72 человека.

2000 - московский городской суд приговорил американского шпиона Поупа к 20 годам лишения свободы.

2002 - американская кинозвезда Вайнона Райдер приговорена к трем годам лишения свободы условно и крупному штрафу за кражу из магазина.