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7 декабря - события дня

18:00 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО по номинациям "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" и "Лучший инженер-электроэнергетик". Конкурсные соревнования пройдут в Тюменском индустриальном университете (Мельникайте, 70) и Медицинском городе (ул. Юрия Семовских, 14, стр. 2). 

В Тюмени в 10 часов в Малом зале заседаний областной думы начнется встреча депутатов облдумы с представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений по теме "Роль власти и общества в гармонизации межнациональных отношений в Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в боулинг центре "Бруклин боул" стартует чемпионат Тюменской области по боулингу.

Под Тюменью в 10 часов в пос. Боровский (пер. Лесной, 4, загородный клуб "Адмирал") начнется образовательный бизнес-лагерь Всероссийского конкурса для школьников "Капитаны — мой первый бизнес". В нем участвуют финалисты, показавшие наилучшие результаты по итогам основного этапа в УФО. 

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских на тему "Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в каб. 323 Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание рабочей группы партийного проекта "Безопасные дороги "Единой России".

В Тюмени в 15 часов в большом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется Тотальный диктант по правилам дорожного движения.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книги "Текутьев – жизнь под шум скандалов". 

В Тюмени в 19 часов в драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется торжественная церемония закрытия конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" УФО по номинациям "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" и "Лучший инженер-электроэнергетик".

В Голышмановском районе состоится открытие молочно-товарного комплекса ООО "Тюменские молочные фермы".

Этот день в истории:

1678 - Луи Хеннепин открыл Ниагарский водопад.

1718 - Петр I издал указ о проведении знатью "ассамблей".

1769 - Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца.

1784 - запатентован первый винт.

1787 - Делавэр стал первым штатом США.

1835 - между Нюрнбергом и Фюртом открыта первая немецкая железная дорога.

1842 - дал первый концерт Нью-Йоркский филармонический оркестр.

1905 - в России отменена предварительная цензура.

1907 - в Лондоне впервые рефери обслуживал боксерский поединок, находясь на ринге.

1926 - запатентован газовый рефрижератор.

1934 - в СССР отменена карточная система на хлеб, муку и крупу.

1939 - СССР объявил о начале блокады Финляндии.

1939 - Дания, Швеция и Норвегия объявили нейтралитет в советско-финской войне.

1941 - японская авиация уничтожила американский флот в Пирл-Харборе, что послужило поводом для вступления в войну США.

1941 - Канада объявила войну Японии.

1941 - Гитлер издал приказ о начале операции "Мрак и туман" по уничтожению "врагов Рейха" во Франции, Бельгии и Голландии.

1953 – неожиданно для всех премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион покинул свой пост и уединился в маленьком бараке в кибуце.

1965 - Вселенский православный патриарх Афенагор снял анафему, наложенную на католическую церковь в 1054 году.

1970 - ФРГ признала послевоенные границы Польши.

1982 - в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применили казнь смертельной инъекцией.

1988 - произошло мощное землетрясение в Спитаке (Армения), погибли более 50 тыс. человек.

1988 - Михаил Горбачев на Генеральной Ассамблее ООН объявил об одностороннем сокращении советской армии.

1997 - в Иркутске грузовой самолет "Руслан" упал на жилой дом, 422 человека погибли.

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