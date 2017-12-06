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Двадцатипятиметровые морские организмы обнаружили жители Чукотки

20:09 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Водоросль нереоцистис Лютке, фото Максим Антипин. www.park-beringia.ru

Длинных змеевидных объектов на морских побережьях неоднократно замечали жители сел южной части Чукотского полуострова. 

По сообщению национального парка "Берингия", "морские змеи" чаще всего появлялись после сильных штормов на  пляжах полуострова. Коричневые "головы" и "тела", показывающиеся из волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви, или же неизвестные науке морские змеи. Другие считают, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяют, что это какие-то "мутанты". А вот о родстве "морских змей" с ламинариями ("морской капустой") догадываются немногие.

По мнению ученых, "морские змеи" - это ничто иное, как нереоцистис лютке (Nereocystis luetkeana) – представитель бурых водорослей. Несмотря на гигантские размеры, эти водоросли являются однолетними. Они начинают расти в феврале – марте, спороносят в ноябре и отрываются от грунта в декабре. Нереоцистис встречается на глубинах до 20 м. Его верхняя часть ствола с пузырем и длинными пластинами плавает у поверхности. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.

В декабре, после отрыва водоросли от грунта, нереоцистис отправляется в путешествие по Тихому океану. Стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря.

Видовое название "Лютке" водоросль получила в честь командира шлюпа "Сенявин" Фёдора Петровича Литке (Friedrich Benjamin von Lütke). Часть пути этого известного кругосветного путешественника проходила вдоль побережья Чукотского полуострова. Об этой известной экспедиции (1826 -1828 гг.) и по сей день напоминают географические названия Чукотского полуострова: пролив Сенявина, бухта Аболешева, мыс Мертенса. Кстати, автором названия водоросли является один из участников той самой кругосветки – известный ботаник Карл Мертенс.

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