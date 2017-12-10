Екатеринбургские художники начали строить ледовый городок в Тюмени

Ектеринбургские художники начали строить ледовый городок в Тюмени. Фото: Тюменская линия

На Цветном бульваре начали возводить новогодний ледовый городок. Бригада художников из Екатеринбурга сделает 15 фигур, установят 4 горки. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с озера Андреевское должны доставить 150 тонн льда.

Уже почти готовы панно с героями известных сказок: Лиса и Колобок, Маша и Медведь, Белочка. Будет сделан изо льда и символ 2018 года – Собака.

Самые внушительные скульптуры – Деда Мороза и Снегурочки, их высота соответственно составит 3 и 2,7 метра. Изготовили ледовые художники на бульваре и традиционный лабиринт. Ледовые скульптуры будут иметь внутреннюю и внешнюю подсветку. Праздничное настроение гостям Цветного бульвара создаст, конечно же, новогодняя ель, украшенная огнями многоцветной гирлянды.

Чтобы закончить все работы, понадобится еще несколько дней.