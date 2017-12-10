Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке "Затюменский"

Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке «Затюменский». Фото: пресс-служба администрации города

В лесопарке "Затюменский" приступили к монтажу шести горок. Высота самых больших – 6,4 и 4,2 метра, есть комплекс поменьше – по 1,5 метра.

Деревянные конструкции изготовлены на производстве, имеют сертификаты безопасности, на них разработан конструкторский паспорт, и, естественно, все они соответствуют ГОСТам. Собирают рабочие их непосредственно на месте.

Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке «Затюменский». Фото: пресс-служба администрации города

Белоснежная сверкающая трасса будет радовать горожан любого возраста на протяжении всех зимних каникул. Однако горки предназначены работать не только зимой. Летом эксплуатирующая организация сделает специальное покрытие, и кататься с них можно будет с помощью тюбинга.

Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке «Затюменский». Фото: пресс-служба администрации города

Надо отметить, экопарк "Затюменский" привлекателен для отдыха еще и потому, что вокруг него, вдоль улиц Барнаульской, Аккумуляторной и Ямской, уже сделаны пешеходные и велодорожки, а также организовано порядка 300 парковочных мест (со стороны ул. Барнаульской). Установлен бесплатный туалет.

Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке «Затюменский». Фото: пресс-служба администрации города

Открытие комплекса развлечений "ГоркиВпарке" запланировано на конец декабря, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Монтаж шестиметровых горок начался в лесопарке «Затюменский». Фото: пресс-служба администрации города