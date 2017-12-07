Ежегодный городской форум откроется для тюменской молодежи

Открытый форум «Молодежь Тюмени-2017». Фото ТГМЦ

Открытый форум "Молодежь Тюмени-2017" под девизом "От идеи – к успеху!" в администрации Тюмени 8 декабря.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в 10 часов начнут работу дискуссионные площадки. В 11 часов 20 минут откроется выставка молодежных идей и проектов, а также услуг, предоставляемых для детей и молодежи.

В программу также войдут форсайт-конференция с участием представителей молодежной администрации Тюмени и подведение итогов конкурса "Учреждение года". В рамках форума состоится съемка ток-шоу "Молодежь Тюмени".

В 17 часов работу форума завершит деловая коммуникационная площадка молодежи, органов власти и бизнеса "Биржа контактов".