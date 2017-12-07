Тюменские полицейские задержали молодого человека с "солью"

УФСКН РФ по Тюменской области

Несколько полимерных свертков с веществом наркотического содержания обнаружили полицейские у тюменца 1996 года рождения, которого остановили на улице.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, как показала экспертиза, это была "соль". Общий вес наркотика составил около трех граммов. Молодой человек признался, что все свертки приготовил к сбыту по бесконтактной схеме, путем так называемых закладок.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.