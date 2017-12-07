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Тюменец предстанет перед судом за употребление марихуаны

16:49 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Пакет с марихуаной обнаружили полицейские у 28-летнего жителя Тюмени, которого остановили на ул. Тимофея Чаркова.  

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, вес наркотического вещества составил 495 граммов. Во время задержания молодой человек вел себя агрессивно, как оказалось впоследствии он находился в состоянии наркотического опьянения. 

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере". Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд. Согласно санкциям статьи, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Теги: марихуана , суд

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