Форум "Молодежь Тюмени-2017" собирает активистов

Форум «Молодежь Тюмени-2017» собирает активистов. Фото из группы "Молодёжь Тюмени - 2017" в соцсети "ВКонтакте"

Ток-шоу снимут на открытом форуме "Молодежь Тюмени-2017", на который инициативные молодые люди соберутся 8 декабря в администрации областной столицы (ул. Первомайская, 20).

В 2017 году открытый форум "Молодежь Тюмени-2017" пройдет под девизом "От идеи - к успеху!". Дискуссионные площадки начнут работу с 10 часов. В 11 часов 20 минут откроется выставка молодежных идей, проектов, а также услуг для детей и молодежи.

На форуме проведут форсайт-конференцию с участием представителей молодежной администрации Тюмени и подведение итогов конкурса "Учреждение года". Здесь же состоится съемка ток-шоу "Молодежь Тюмени".

В 17 часов работу форума завершит деловая коммуникационная площадка молодежи, органов власти и бизнеса "Биржа контактов".

Соб. Инф.