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8 декабря - события дня

17:54 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется ежегодный открытый форум "Молодежь Тюмени-2017".

В Тюмени в 10 часов в школе №15 (ул. Северная,1) начнется межрегиональная научно-практическая конференция "Диалог культур".

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (Областной дом журналистов, ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О развитии культуры в муниципальных районах Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется награждение победителей открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia "Молодые профессионалы".

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание президиума регионального правительства.

В Тюмени в 13 часов в Западно-Сибирском государственном колледже начнется тренировка с женской мини-футбольной командой "Запсибколледж" в рамках проекта "Женский футбол – в ссузы".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытие областных соревнований "Папа, мама, я – спортивная семья".

В Тюмени в 18 часов в городском шахматном клубе начнется чемпионат Тюменской области по шахматам среди мужчин и женщин.

В Тобольске в 10 часов в СК "Тобол" начнутся областные соревнования по футзалу среди команд общеобразовательных организаций в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу".

Этот день в истории:

1894 - умер Пафнутий Чебышев, выдающийся российский математик.

1934 - родилась актриса Алиса Фрейндлих.

1937 - под Ленинградом расстрелян за "антисоветскую деятельность" священник, религиозный философ, писатель Павел Флоренский.

1938 - Николая Ежова сняли с поста наркома внутренних дел СССР.

1941 - Соединенные Штаты объявили войну Японии.

1943 - родился американский рок-музыкант Джим Моррисон.

1953 - родилась голливудская актриса Ким Бейсинджер.

1957 - родился Михаил Касьянов, председатель правительства России с 17 мая 2000 года.

1968 - на экраны СССР вышла одна из лучших советских комедий "Золотой теленок".

1980 - в Нью-Йорке маньяк убил музыканта и композитора Джона Леннона.

1991 - президенты России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

1999 - Россия и Белоруссия подписали Союзный договор.

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