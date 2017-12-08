Тюменцев приглашают на семинар "Льготы, предоставляемые детям с ограниченными возможностями здоровья"

Тюменцам расскажут о льготах для «особых» детей. Фото: newsprom.ru

Тюменцам расскажут о льготах для "особых" детей. Семинар состоится в центре Дзержинец.

Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья расскажут, как правильно оформить документы и на какие льготы они могут рассчитывать.

Семинар бесплатный. Записаться, а также узнать более подробную информацию о времени и месте его проведения можно по телефону: 68-41-22, пишет "Мегатюмень".