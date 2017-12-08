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Тюменцев приглашают на семинар "Льготы, предоставляемые детям с ограниченными возможностями здоровья"

16:38 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцам расскажут о льготах для «особых» детей. Фото: newsprom.ru

Тюменцам расскажут о льготах для "особых" детей. Семинар состоится в центре Дзержинец.

Родителям детей с ограниченными возможностями здоровья расскажут, как правильно оформить документы и на какие льготы они могут рассчитывать. 

Семинар бесплатный. Записаться,  а также узнать более подробную информацию о времени и месте его проведения можно по телефону: 68-41-22, пишет "Мегатюмень". 

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