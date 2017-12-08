"Мастерская бабушки Агафьи" приглашает ишимских рукодельниц

«Мастерская бабушки Агафьи» приглашает ишимских рукодельниц. Фото официальной группы проекта

Клуб исторической реконструкции города Ишима "Коркинский острог" продолжает проводить проект "Мастерская бабушки Агафьи" и набирает новую группу наставников.

Все желающие могут пройти базовый курс и обучиться традиционным русским ремеслам: плетению шнуров и поясков на вилочке, на ромашке и дерганьем, качеству поясов на дощечках и сволочке, вязанию одной иглой и многому другому. Занятия — по субботам в 12 часов на базе мастерской "Чудо-Ларь" на территории ковровой фабрики, пишет "АиФ-Тюмень".

Проект "Мастерская бабушки Агафьи" стал победителем грантового конкурса "Моя идея". Наставники, которые уже прошли базовый курс, продолжат обучение в январе на "Мастер- курсе", где более глубоко и детально познакомятся с ткачеством, традиционной вышивкой и традиционной росписью по дереву. После обучения наставники могут проводить мастер-классы для детей Ишимского и соседних районов.

"Самый радостный наш план — мы открываем на базе фестивального парка Ишима Этнический центр. Пока он будет представлять русскую культуру, но мы уже ведем переговоры с ишимским обществом немецкой культуры. В Ишиме есть еще две крупные национальные диаспоры: казахская и армянская. Я думаю, им тоже будет интересно представить традиции и культуры своих народов в этом Этническом центре", — поделилась автор проекта "Мастерская бабушки Агафьи" Лариса Швалова.

Записаться на базовый курс для наставников можно в группе ВК и по телефонам: 8-982- 936-31-57 и 8-982-926-35-68.