Победитель новогоднего фотоконкурса получит планшет

Победитель новогоднего фотоконкурса получит планшет. Фото: Тюмень-наш дом

Фотоконкурс "В ожидании Нового года" запустила центральная городская библиотечная система. Тюменцам предлагают сделать фото, как они готовятся к празднику, и выложить его на сайте.

Онлайн голосование за лучшую фотографию уже началось на сайте. Итоги подведут 28 декабря 2017 года. На данный момент на конкурс уже прислали более 50 работ, пишет "Вслух.ру".

Лучший фотограф, по мнению горожан, получит главный приз – планшет. За второе и третье место предусмотрены подарки от партнеров организаторов конкурса.

К участию приглашаются жители города Тюмени от 6 лет и старше. С полным списком требований можно ознакомиться по сайте.