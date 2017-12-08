Интеллектуальный чемпионат "Покорение Сибири" выявил сильнейших знатоков

интеллектуальный чемпионат «Покорение Сибири». фото: wildportal.ru

В Тюмени прошел XIII межрегиональный интеллектуальный чемпионат "Покорение Сибири". За звание победителей в напряженной борьбе спорили 250 интеллектуалов из Тюмени, Екатеринбурга, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Ноябрьска, Сургута и Тобольска, сообщает департамент социального развития Тюменской области .

На большее количество вопросов в основном виде - спортивной версии "Что? Где? Когда?" - ответила известная екатеринбургская команда "Потом Придумаем", совсем немного до звания победителя не хватило тюменскому "Forуму", который занял второе место. Абсолютным лидером в индивидуальном многоборье стал тюменец из команды "Оттуда..." Виктор Суковатый, а сразу два новосибирца вошли в тройку победителей Своей игры — это Кирилл Берёзкин и Дмитрий Плотников.

В целом, игроки Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба удержали планку и вошли в число призеров других видов игр - Эрудит-квартета, Пентагона и мультиигр.

Президент Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич считает, что фестиваль "Покорение Сибири" давно стал визитной карточкой региона в Международной ассоциации клубов. Он отличается высоким качеством вопросов, большую часть которых готовили тюменские редакторы, а также общим уровнем организации.