up

9.12.2017 суббота

EUR 69.6434

USD 59.2811

В Тюмени -5..-7 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцев приглашают почтить память воинов

09:23 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменцев приглашают почтить память воинов. Фото: council.gov.ru

Поход по памятным местам Тюмени, связанным с Великой Отечественной войной, состоится 10 декабря. Он посвящен Дню неизвестного солдата.

Около памятников пройдет чтение стихов и пение военных песен. Начало, сбор и регистрация участников продлится с 10 до 10 часов 30 минут по адресу Мельничная, 1. Каждому участнику будет выдан атрибут снаряжения солдата: вещмешки, плащи, противогазы, шлемы.

Памятный поход начнется у Вечного огня около Текутьевского кладбища и закончится у Вечного огня в районе музейного комплекса имени Словцова. Ориентировочно мероприятие завершится в 15 часов.

Организаторы напоминают о необходимости одеваться по погоде. Все вопросы можно задать по телефону +7-904-888-03-41, пишет "Тюменская область сегодня". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

10:00 В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
09:34 Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества
09:23 Тюменцев приглашают почтить память воинов
08:00 В России отмечают День героев Отечества
20:03 В Якутии трое мужчин предстанут перед судом за убийство медведя
19:34 Госдума ужесточила наказание за живодерство
19:16 Интеллектуальный чемпионат "Покорение Сибири" выявил сильнейших знатоков
18:43 Госдума облегчила регистрацию брака в Интернете
18:34 Победитель новогоднего фотоконкурса получит планшет
18:08 В Тюменской области ликвидируют несанкционированные свалки
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

В Тюменской области ликвидируют несанкционированные свалки

Ялуторовский район лидирует в рейтинге эффективности муниципалитетов

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

В Тюмени ищут кондитера с творческим подходом

Банк "Открытие" будет обслуживать счета районных администраций Тюменской области

Наум Бабаев: в Тюменской области с инвесторов сдувают пылинки

Общество

В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

Тюменцев приглашают почтить память воинов

В России отмечают День героев Отечества

Спорт

Тюменец сыграет на "Кубке Вызова" молодежки

"Тюменский легион" сразится с ястребами

Тюменских юниоров ждет межрегиональный этап первенства России по баскетболу

Происшествия

В Якутии трое мужчин предстанут перед судом за убийство медведя

В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр

В Ишиме после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+