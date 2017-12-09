Тюменцев приглашают почтить память воинов

Тюменцев приглашают почтить память воинов. Фото: council.gov.ru

Поход по памятным местам Тюмени, связанным с Великой Отечественной войной, состоится 10 декабря. Он посвящен Дню неизвестного солдата.

Около памятников пройдет чтение стихов и пение военных песен. Начало, сбор и регистрация участников продлится с 10 до 10 часов 30 минут по адресу Мельничная, 1. Каждому участнику будет выдан атрибут снаряжения солдата: вещмешки, плащи, противогазы, шлемы.

Памятный поход начнется у Вечного огня около Текутьевского кладбища и закончится у Вечного огня в районе музейного комплекса имени Словцова. Ориентировочно мероприятие завершится в 15 часов.

Организаторы напоминают о необходимости одеваться по погоде. Все вопросы можно задать по телефону +7-904-888-03-41, пишет "Тюменская область сегодня".