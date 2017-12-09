Прокурор Тюменского района приглашает жителей на личный прием

Прокурор Тюменского района приглашает жителей на личный прием. Фото: Генеральная прокуратура РФ

Жители Тюменского района могут пообщаться с прокурором. Встреча пройдет в рамках Общероссийского дня приема граждан.

Личные встречи будут проведены в порядке живой очереди при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. В течение восьми часов сотрудники ведомства будут принимать заявления на проверку и консультировать граждан по вопросу правонарушений.

Прием граждан начнется 12 декабря в 12 часов в прокуратуре Тюменского района по адресу ул. Московский тракт, 159а, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения тюменцев рассмотрит прокурор района Дмитрий Попов в кабинете № 6 и его заместители Денис Тамашакин и Владимир Третьяков в кабинетах №7 и №12.