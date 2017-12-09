Вопросы здорового образа жизни обсудили врачи УФО

Вопросы здорового образа жизни обсудили врачи УФО. Фото: admtyumen.ru

VI региональный форум "Здоровье без границ", в котором приняло участие более трехсот специалистов из области медицины, образования и спорта состоялся в Тюмени.

Представители разных муниципалитетов Тюменской области, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Ханты-Мансийска обсудили вопросы профилактики социально-значимых заболеваний: сахарный диабет, ВИЧ, онкология, туберкулез.

В рамках форума награждены победители областного конкурса "Лучший по профилактике неинфекционных заболеваний и проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни 2017". Дипломы победителей и памятные знаки достались лучшему отделению медицинской профилактики ГБУЗ ТО "Областная больница №13" (с. Исетское), Центру здоровья для детей ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. Тобольск) и Центру здоровья для взрослых ММАУ "Городская поликлиника №5" (г. Тюмень).

На пленарном заседании и в работе двух коммуникативных площадок специалисты разных регионов обменялись опытом профилактической службы, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.