Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии

Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии. Фото: ЦСП72

Первый этап Кубка IBU по биатлону среди юниоров начнется 9 декабря, в австрийском Обертиллиахе.

В составе сборной России в Астрию отправятся и трое воспитанников тюменского Центра спортивной подготовки - это Ксения Жужгова, Екатерина Санникова и Илья Новопашин. В Обертиллиахе юноши и девушки проведут по 2 спринтерские гонки - 9 и 10 декабря.

Кроме того, продолжаются этапы и в двух "старших" соревнованиях - в швейцарском Центцерхейде проходит второй этап взрослого Кубка IBU, а в австрийском Хохфильцене - второй этап Кубка мира.

В Швейцарии сегодня состоятся мужской и женский спринты, завтра - гонки преследования, а в Хохфильцене сегодня гонки преследования, завтра - первые в олимпийском биатлонном сезоне эстафеты, пишет "Вслух.ру".