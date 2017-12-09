up

9.12.2017 суббота

EUR 69.6434

USD 59.2811

В Тюмени -8..-10 С 3 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии

13:29 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии. Фото: ЦСП72

Первый этап Кубка IBU по биатлону среди юниоров начнется 9 декабря, в австрийском Обертиллиахе.

В составе сборной России в Астрию отправятся и трое воспитанников тюменского Центра спортивной подготовки - это Ксения Жужгова, Екатерина Санникова и Илья Новопашин. В Обертиллиахе юноши и девушки проведут по 2 спринтерские гонки - 9 и 10 декабря.

Кроме того, продолжаются этапы и в двух "старших" соревнованиях - в швейцарском Центцерхейде проходит второй этап взрослого Кубка IBU, а в австрийском Хохфильцене - второй этап Кубка мира.

В Швейцарии сегодня состоятся мужской и женский спринты, завтра - гонки преследования, а в Хохфильцене сегодня гонки преследования, завтра - первые в олимпийском биатлонном сезоне эстафеты, пишет "Вслух.ру". 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

15:45 В Госдуме предлагают ввести в школах уроки безопасности на дорогах
15:01 В тюменском аквапарке применяются умные технологии
14:17 Ученые: видеоигры помогают не стареть
13:29 Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии
13:11 В День Героев Отечества в Тюмени почтили память воинов-земляков Фото
13:00 В Екатеринбурге появились первые инфостелы к ЧМ-2018 по футболу
12:24 Вопросы здорового образа жизни обсудили врачи УФО
11:54 Звезда "Игры престолов" рассказала, когда выйдет восьмой сезон сериала
11:43 Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени производство гормональных препаратов
11:36 Прокурор Тюменского района приглашает жителей на личный прием
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени производство гормональных препаратов

Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

В Тюменской области ликвидируют несанкционированные свалки

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

В Тюмени ищут кондитера с творческим подходом

Банк "Открытие" будет обслуживать счета районных администраций Тюменской области

Наум Бабаев: в Тюменской области с инвесторов сдувают пылинки

Общество

В Госдуме предлагают ввести в школах уроки безопасности на дорогах

В тюменском аквапарке применяются умные технологии

Ученые: видеоигры помогают не стареть

Спорт

Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии

Тюменец сыграет на "Кубке Вызова" молодежки

"Тюменский легион" сразится с ястребами

Происшествия

В Якутии трое мужчин предстанут перед судом за убийство медведя

В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр

В Ишиме после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+