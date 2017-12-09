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Репродуктор построят на Тюменском бройлере

16:29 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Репродуктор построят на Тюменском бройлере. Фото: tatzpp.ru

К шести новым корпусам, которые в 2018 году появятся на территории птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", добавится репродуктор. Это станет вторым этапом модернизации.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, в Каскаре будут производить 50 тысяч тонн готовой продукции в год.

"На "Тюменском бройлере" планируется провести модернизацию родительского стада, обеспечить себя цыплятами, которых будем выращивать в шести новых корпусах. Для этого понадобится новое оборудование, включая инкубационные машины. Понятно, что прежде чем войти в такой крупный инвестиционный проект, мы просчитывали его эффективность", отметила она.

На птицефабрике намерены и дальше развивать производство охлажденной продукции и продукции глубокой переработки.

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