Тюменские сельхозкооперативы заработали около одного миллиарда рублей

Тюменские сельхозкооперативы заработали более пол миллиарда рублей. Фото: пресс-службы департамента АПК ТО

Выручка сельхозкооперативов Тюменской области превысила 760 млн рублей за шесть месяцев 2017 года.

В настоящее время около 72% сельских территорий Тюменской области охвачено услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщили в региональном департаменте АПК.

По данным ведомства, через потребкооперацию в регионе закупается около 90% от общего объема молока, которое сдается населением. По итогам трех кварталов этого года, кооперативами заготовлено уже 42 тыс. тонн молока, 1,4 тыс. тонн мяса, 0,3 тыс. тонн картофеля и овощей. Оказано услуг на 85 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 1 полугодие 2017 года составила 761,6 млн рублей. Отметим, что за весь прошлый год этот показатель равнялся 1427 млн рублей.

Всего по состоянию на 1 октября 2017 года в Тюменской области работают 90 кооперативов (не считая кредитных).