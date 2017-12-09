День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ

День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ. Фото: ШПИ

Учащихся 10-11 классов приглашают провести день в Школе перспективных исследований — новом научно-образовательном подразделении ТюмГУ. Чтобы на один день стать студентом Школы перспективных исследований, достаточно зарегистрироваться.

Школьникам предлагают задать вопросы директору Школы Андрею Щербенку, увидеть здание ШПИ, одно из самых современных и функциональных университетских пространств в стране, познакомиться с профессорами. Во время Дня открытых дверей в Школе будут параллельно идти три лекции на выбор.

Мероприятие пройдет 17 декабря по адресу ул. 8 Марта 2/1, начало в 10 утра. С программой можно ознакомиться в группе ШПИ "ВКонтакте", сообщает "Вслух.ру".