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День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ

20:23 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ. Фото: ШПИ

Учащихся 10-11 классов приглашают провести день в Школе перспективных исследований — новом научно-образовательном подразделении ТюмГУ. Чтобы на один день стать студентом Школы перспективных исследований, достаточно зарегистрироваться

Школьникам предлагают задать вопросы директору Школы Андрею Щербенку, увидеть здание ШПИ, одно из самых современных и функциональных университетских пространств в стране, познакомиться с профессорами. Во время Дня открытых дверей в Школе будут параллельно идти три лекции на выбор.

Мероприятие пройдет 17 декабря по адресу ул. 8 Марта 2/1, начало в 10 утра. С программой можно ознакомиться в группе ШПИ "ВКонтакте", сообщает "Вслух.ру".  

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