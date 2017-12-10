Новую технологию борьбы с раком внедрили в МСЧ "Нефтяник"

Новую технологию борьбы с раком внедрили в МСЧ «Нефтяник». Фото: admtyumen.ru

Клиника "МСЧ "Нефтяник" первая в России и Европе запускает новую технологию борьбы с раком предстательной железы – брахитерапия с применением микроисточников на основе цезия-131,

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, преимущество новой технологии в более быстром действии - срок реабилитации пациента составляет 10 дней, а не два месяца, также минимизируются риски осложнений после проведения имплантации этого изотопа цезия.

"Сегодня эта методика внедрена в практику, закуплено необходимое оборудование, подготовлены специалисты. Теперь она будет применяться постоянно", – прокомментировал генеральный директор-главный врач "МСЧ "Нефтяник" Иван Попов.

Ранее на базе больницы прошел международный мастер-класс по лечению рака предстательной железы, на который приехали специалисты со всей России. В режиме реального времени участники наблюдали три операции, проведенных с участием разработчиков программы американцев Стивена Кертцмана и Майкла Крачона, руководителя радиотерапевтической службы "Медгорода" Василия Ощепкова, завотделением онкоурологии "Нефтяника" Алексея Пономарева.