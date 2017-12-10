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Общегородской конкурс комиксов стартовал в Тюмени

10:52 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Общегородской конкурс комиксов стартовал в Тюмени. Фото: официальная группа SPACE COW

Издатели сборника комиксов Black Milk объявили общегородской конкурс фанзинов. На конкурс принимаются сделанные вручную или печатные фанзины любого формата и качества; цветные и черно-белые, абстрактные и конкретные.

Как сообщают организаторы, важно лишь, чтобы там были комиксы – а идея, тема, жанр, стиль и размер исполнения остаются на усмотрение авторов.

"Взрослая жизнь, освоение космоса, феминизм, приключения милых котят, хорроры в пятиэтажках, права меньшинств, советы дачникам, бизнес-тренинги, рецепты пирожков, гайды по выращиванию кактусов - рисуйте о чем хотите и как умеете, – поясняют в лавке комиксов Space Cow. – Если нужна помощь или советы - пишите нам, устроим мастер-класс".

Работы принимаются до 29 декабря включительно. В этот день будет презентован четвертый сборник Black Milk и состоится награждение победителей конкурса. Подробности в группе Space Cow "ВКонтакте", пишет "Вслух.ру".  

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