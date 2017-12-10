up

10.12.2017 воскресенье

EUR 69.6434

USD 59.2811

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Подачу документов на конкурс "За нравственный подвиг учителя" упростят

11:36 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Подачу документов на конкурс «За нравственный подвиг учителя» упростят. Фото: podvig-uchitelya.ru

Второй межрегиональный этап конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу пройдет в Тобольске в 2018 году. Об этом сообщили на обучающем семинаре Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет.

"Наша задача - упростить процедуру подачи работ на конкурс. Часто участники испытывали трудности с оформлением работ, не знали, как их правильно структурировать. Портал решает эту проблему, так как содержит все необходимые подсказки. Со следующего года мы вводим проверку работ, поданных на конкурс, на плагиат. Это вынужденная мера, так как очень часто конкурсанты используют "обширные цитаты" без ссылки на первоисточник", - пояснил заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон.

Участникам семинара также рассказали о работе экспертов I и II этапов конкурса, дали советы по организации и проведению конкурса для руководителей епархиальных отделов религиозного образования, входящих в состав Уральского федерального округа, сообщает "АиФ-Тюмень".

Добавим, что семинар для педагогов и членов экспертной комиссии прошел под эгидой проекта "Организация обучающих семинаров и методическое сопровождение в рамках Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя", победителя конкурса "Православная инициатива 2016-2017".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

12:34 Тюменский "Стеклотех" начнет выпускать дизайнерские бутылки
12:16 В Египте нашли две древние гробницы
11:36 Подачу документов на конкурс "За нравственный подвиг учителя" упростят
11:08 В ООН подсчитали общий объем взяток в мире
10:52 Общегородской конкурс комиксов стартовал в Тюмени
10:18 Билеты на поезда дальнего следования начнут продавать за девяносто суток
09:09 На аукционе в Германии деревню продали за сто сорок тысяч евро
09:01 Тюменская сельхозпродукция пользуется спросом у северян
08:24 Новую технологию борьбы с раком внедрили в МСЧ "Нефтяник"
20:23 День открытых дверей пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Компания "Фармасинтез" создаст в Тюмени производство гормональных препаратов

Губернатор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

В Тюменской области ликвидируют несанкционированные свалки

Политика

Инициативы тюменских единороссов – в числе лучших в стране

Владимир Путин обсудит проекты по производству СПГ на Ямале

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Экономика

Тюменский "Стеклотех" начнет выпускать дизайнерские бутылки

Тюменская сельхозпродукция пользуется спросом у северян

Тюменские сельхозкооперативы заработали около одного миллиарда рублей

Общество

В Египте нашли две древние гробницы

Подачу документов на конкурс "За нравственный подвиг учителя" упростят

В ООН подсчитали общий объем взяток в мире

Спорт

Тюменские юниоры-биатлонисты выйдут на старт в Австрии

Тюменец сыграет на "Кубке Вызова" молодежки

"Тюменский легион" сразится с ястребами

Происшествия

В Якутии трое мужчин предстанут перед судом за убийство медведя

В Сургуте полиция ищет "подломщицу" купюр

В Ишиме после исчезновения мужчины возбудили уголовное дело
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+