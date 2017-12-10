Подачу документов на конкурс "За нравственный подвиг учителя" упростят

Подачу документов на конкурс «За нравственный подвиг учителя» упростят. Фото: podvig-uchitelya.ru

Второй межрегиональный этап конкурса "За нравственный подвиг учителя" по Уральскому федеральному округу пройдет в Тобольске в 2018 году. Об этом сообщили на обучающем семинаре Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет.

"Наша задача - упростить процедуру подачи работ на конкурс. Часто участники испытывали трудности с оформлением работ, не знали, как их правильно структурировать. Портал решает эту проблему, так как содержит все необходимые подсказки. Со следующего года мы вводим проверку работ, поданных на конкурс, на плагиат. Это вынужденная мера, так как очень часто конкурсанты используют "обширные цитаты" без ссылки на первоисточник", - пояснил заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон.

Участникам семинара также рассказали о работе экспертов I и II этапов конкурса, дали советы по организации и проведению конкурса для руководителей епархиальных отделов религиозного образования, входящих в состав Уральского федерального округа, сообщает "АиФ-Тюмень".

Добавим, что семинар для педагогов и членов экспертной комиссии прошел под эгидой проекта "Организация обучающих семинаров и методическое сопровождение в рамках Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя", победителя конкурса "Православная инициатива 2016-2017".