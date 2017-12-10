Тюменский "Стеклотех" начнет выпускать дизайнерские бутылки

Завод "Стеклотех". Фото www.stekloteh.com

Завод "Стеклотех" планирует купить линию по изготовлению дизайнерских бутылок.

Сейчас здесь четыре производственные линии, которые способны выдавать более двадцати миллионов бутылок в месяц.

"Сегодня просчитываем варианты по установке еще одной. Она будет менее скоростной и основное ее предназначение – изготовление декоративных бутылок. Форма может

быть совершенно разной. Например, Эйфелевой башни", - рассказала директор Елена Острягина.