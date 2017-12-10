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Молодых педагогов Тюмени приглашают на бал

16:23 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Молодых педагогов Тюмени приглашают на бал . Фото: официальная страница мероприятия ВК

26 января в Тюмени состоится бал молодых учителей. Танцевальный вечер будет посвящен благородству и справедливости. К репетициям уже приступили 40 пар молодых учителей и воспитателей, сообщает пресс-служба департамента образования

администрации города.

Однако, как отмечают организаторы, количество желающих станцевать с каждым днем увеличивается. Участники разучивают популярные танцы прошлых столетий, в числе которых полонез, итальянская романеска и венский вальс.

В социальной сети "Вконтакте" создана группа "Ежегодный бал молодых педагогов".

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