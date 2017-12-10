Китайским предпринимателям рассказали о бизнесе в тюменском регионе

Китайским предпринимателям рассказали о бизнесе в тюменском регионе. Фото из группы ФНС России в социальной сети

В представительстве правительства Тюменской области в Москве состоялась презентация инвестиционно-экономического потенциала региона для официальных лиц и делового сообщества Китая, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Познакомиться с проектами Тюменской области пришли представители более 30 китайских компаний, правительственных организаций Китая, а также и Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей и Общества Российско-Китайской дружбы.

Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ госпожа Чжао Цюянь отметила, что в последние годы традиционная торговля товарами дополняется сотрудничеством в крупных проектах, ускоряется технико-экономическое партнерство.

"Тюменская область для нас совсем не чужая - это богатый природными ресурсами край, имеющий обширную промышленную базу, хорошо использующий таланты своих людей в области науки и техники", - подчеркнула советник.