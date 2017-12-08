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9 декабря - события дня

17:57 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в теннисном центре начнется турнир по теннису на кубок Сибири.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму (класс технический).

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" начнется областной турнир по настольному теннису, посвященный памяти Виктора Муравленко.

В Тюмени в 11 часов начнется встреча членов семей военнослужащих погибших в Афганистане, республиках Северного Кавказа, Южной Осетии, посвященная Дню героев Отечества.

В Тюмени в 11 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся соревнования по лыжным гонкам в рамках XXIII спартакиады вузов.

В Тюмени в 11 часов 30 минут часов в Институте государства и права ТюмГУ (ул. Ленина, 38, ауд. 505) и общественной палате Тюменской области (ул. Советская, 61, 3 этаж) начнется Всероссийский правовой диктант.

В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Кошка из головы не идет" универсального юмористического театра "УЮТ".

В Нижнетавдинском районе в 12 часов на казачьем подворье Игоря Вьюхова (22 км Велижанского тракта) начнется День сибирского казачьего войска.

Этот день в истории:

1801 - в монастырской тюрьме в возрасте 61 года умерла Дарья Салтыкова (Салтычиха) - помещица, замучившая насмерть более ста своих крепостных.

1842 - родился ученый, общественный деятель, идеолог русского анархизма Петр Кропоткин.

1941 - советские войска после тяжелых кровопролитных боев отбили у немцев города Тихвин и Елец.

1953 - родился голливудский киноактер Джон Малкович.

1961 - разорваны дипломатические отношения между СССР и Албанией.

1995 - в Санкт-Петербурге в автокатастрофе погиб депутат Государственной думы Виталий Савицкий.

2002 - в Симферополе на 71-м году жизни скончался популярный в советские годы эстрадный певец, народный артист СССР Юрий Богатиков.

2002 - в Африке открылся самый большой в мире транснациональный заповедник "Большое Лимпопо".

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