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10 декабря - события дня

18:00 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется слет добровольцев, награждение лучших волонтеров и штабов регионального отделения движения "Волонтеры Победы".

В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Кошка из головы не идет" универсального юмористического театра "УЮТ".

Этот день в истории:

1520 - Мартин Лютер публично и демонстративно сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.

1815 - родилась Августа Ада Лавлейс, выдающийся английский математик.

1865 - умер князь Сергей Волконский, один из руководителей декабристского движения.

1901 - родился один из лучших клоунов советского цирка Михаил Румянцев, выступавший под псевдонимом Карандаш.

1901 - вручены первые Нобелевские премии.

1906 - умер писатель и выдающийся инженер-железнодорожник Николай Гарин-Михайловский.

1918 - родился основоположник советской школы хоккея с шайбой, тренер победоносной сборной СССР Анатолий Тарасов.

1930 - образованы Таймырский и Эвенкийский национальные округа в составе РСФСР.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1981 - в своей квартире убита и ограблена известная киноактриса Зоя Федорова.

1990 - началось вещание "Радио России" - первого независимого радиоканала в стране.

1997 - умер хоккеист "Спартака" и сборной СССР, спортивный телекомментатор Евгений Майоров.

1999 - умер президент Хорватии Франьо Туджман.

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