10 декабря - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 13 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется слет добровольцев, награждение лучших волонтеров и штабов регионального отделения движения "Волонтеры Победы".
В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется показ спектакля "Кошка из головы не идет" универсального юмористического театра "УЮТ".
Этот день в истории:
1520 - Мартин Лютер публично и демонстративно сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.
1815 - родилась Августа Ада Лавлейс, выдающийся английский математик.
1865 - умер князь Сергей Волконский, один из руководителей декабристского движения.
1901 - родился один из лучших клоунов советского цирка Михаил Румянцев, выступавший под псевдонимом Карандаш.
1901 - вручены первые Нобелевские премии.
1906 - умер писатель и выдающийся инженер-железнодорожник Николай Гарин-Михайловский.
1918 - родился основоположник советской школы хоккея с шайбой, тренер победоносной сборной СССР Анатолий Тарасов.
1930 - образованы Таймырский и Эвенкийский национальные округа в составе РСФСР.
1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
1981 - в своей квартире убита и ограблена известная киноактриса Зоя Федорова.
1990 - началось вещание "Радио России" - первого независимого радиоканала в стране.
1997 - умер хоккеист "Спартака" и сборной СССР, спортивный телекомментатор Евгений Майоров.
1999 - умер президент Хорватии Франьо Туджман.
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