11 декабря - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Старт продаж билетов на этап Кубка мира по биатлону-2018 в Тюмени".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется открытая лекция депутата, заместителя председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрия Конева "Проблемы и перспективы развития АПК в Тюменской области".

Этот день в истории:

1618 (1 декабря по старому стилю) - заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет между Россией и Речью Посполитой. Россия вынуждена была уступить Польше Черниговскую, Смоленскую и Новгород-Северскую земли, а также 29 городов.

1917 - Литва первый раз объявила о независимости от России.

1918 - родился писатель Александр Солженицын.

1922 - родился спортивный телекомментатор Николай Озеров.

1936 - король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола ради вступления в брак с американкой Уорфилд-Симпсон. Престол перешел к его брату Георгу VI.

1941 - США объявили войну фашистской Германии и Италии.

1954 - родился Андрей Макаревич, создатель и лидер популярнейшей группы "Машина времени", певец, композитор, поэт.

1967 - умер Сидор Ковпак, командир партизанской армии, действовавшей в годы Великой Отечественной войны на Украине.

1979 - у здания советского представительства в ООН взорвана бомба.

1994 - федеральные войска перешли границу Чечни.